Poeta russo Lev Rubinstein morre aos 76 anos

MOSCOU (Reuters) - Lev Rubinstein, poeta russo conhecido por seu trabalho de arte conceitual que subverte as formas tradicionais da era soviética, morreu no domingo, disse sua filha Maria.

"Meu pai, Lev Rubinstein, morreu hoje", escreveu ela em seu blog.

Rubinstein, que tinha 76 anos de idade, foi atropelado por um carro em Moscou no dia 8 de janeiro e passou vários dias em coma antes de sucumbir aos ferimentos.

Rubinstein iniciou sua carreira literária na década de 1960 e ganhou destaque como fundador e líder da escola conceitualista de Moscou de artistas e poetas.

Nos últimos anos, ele defendeu a oposição russa, assumindo posições públicas contra a repressão do Kremlin aos direitos LGBT e, desde 2014, as intervenções militares do país na Ucrânia.