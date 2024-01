Pizane demonstra incômodo com falas de brother sobre sisters no BBB 24

Pizane se abriu com Rodriguinho sobre as falas polêmicas dos brothers sobre o corpo das sisters do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Rodriguinho, Vinicius, Nizam e Pizane protagonizaram uma conversa polêmica na qual criticavam o corpo de Yasmin Brunet

Pizane falou sobre o assunto com a modelo, sem contar que ela era o assunto da conversa.

Após a festa deste sábado no BBB 24, Pizane demonstrou seu incômodo ao líder Rodriguinho.

"Eu fiquei calado, só que eu falei: 'Vou dormir', pra sair daqui. Pensei: 'P*ta que pariu, o que eu tô fazendo aqui?'", disse Pizane, na presença de Wanessa Camargo e Yasmin Brunet.

No mesmo papo, Rodiguinho ainda comentou que Alane 'não te estrutura' para o jogo, após o desmaio da sister em conversa com Nizam.

