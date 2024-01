Pedro Pascal combina tipoia ortopédica com look no Critics Choice; veja

Pedro Pascal surgiu em uma premiação novamente usando uma tipoia ortopédica, mas desta vez integrou o acessório com seu look no Critics Choice Awards 2024, que acontece em Los Angeles (EUA).

O que aconteceu

Pedro Pascal foi indicado ao prêmio de Melhor Ator em Série de Drama, por seu papel como Joel Miller em 'The Last of Us'. Ele apareceu no tapete do Critics Choice Awards com uma tipoia ortopédica no braço.

Na semana passada, ele já tinha surgido com o acessório no Globo de Ouro, na cor preta.

Na ocasião, ele disse aos repórteres que simplesmente "caiu". Mas não deu maiores explicações.

Ele está usando a tipoia no braço direito. Hoje, ele combinou o look com o acessório na cor bege.