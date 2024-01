Nizam se declara para Alane após desmaio no BBB 24: 'A gente tá ficando'

Nizam se declarou para Alane após o desmaio da sister no BBB 24 (Globo). A sister teve uma crise de ansiedade e perdeu a consciência durante uma conversa com o paulistano.

O que aconteceu

Alane desmaiou após uma conversa com Nizam sobre um comentário do brother sobre Vanessa Lopes

Ao voltar para a segunda festa do BBB 24, Nizam foi conversar com a sister e perguntar se ela estava bem. Nesta conversa, ele se declarou novamente para a bailarina.

"Não quero que você se afaste de mim. Tô com você. Achei sua atitude honrável, de mulher, marailhosa. (...) Você é uma biata mulher, você é tudo que eu desejo num a mulher", se declarou Nizam.

Alane, no entanto, disse que não sabe se continuará próxima do brother. "Esse negócio da gente dizer que não vai ficar e só não ficar de língua é ficar. A gente se engana dizendo que a gente não tá ficando ", disse ela.

"A gente tá ficando", afirmou o brother.

