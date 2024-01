Nizam revela experiência de quase morte: 'Condição rara no coração'

Em um papo com os brothers do BBB 24 (Globo), Nizam contou que sofreu um infarto durante a pandemia e quase morreu.

O que aconteceu

Após a fala do brother, os adms publicaram nas redes sociais um vídeo em que ele conta a experiência de "quase morte". "Sabiam que eu infartei com 28 anos? Isso foi no meio da pandemia. Eu tinha dentista marcado, sai de casa e fui andando para o dentista. Chegando lá, eu estava suando frio, senti uma dor no perto, fiquei sem ar. Foi uma sensação horrível e eu tive a certeza que era um infarto. Falei que ia morrer e pedir pra Nadja [a secretária] chamar o doutor Ricardo"

Nizam contou que foi levado ao hospital e isso o salvou. "O hospital ficava do lado do consultório e foi isso que me salvou. Eu estava entre intervalos do navio, 18 meses sem trabalhar e não tinha convênio de saúde. Foi tudo pelo SUS. Fizeram o cateterismo e constataram que não tinha nenhum motivo aparente para eu ter tido um infarto."

O brother disse ainda que foi assim que descobriu um problema de saúde. "Fiquei dois dias na UTI em observação. Me estabilizaram, viram que meu coração estava grande, mas não foi constatado o motivo do infarto. Fiz uma bateria de exames durante sete, oito meses, até constatar que eu nasci com uma condição no coração e pode ter acarretado o infarto."

Tive essa experiência de quase morte e hoje, três anos depois, eu me sinto curado e com coração 100%. Faço todos os exercícios físicos e graças a deus eu estou curado Nizam

BBB 24 - enquete UOL: Quem você quer que fique na casa? Davi, Juninho ou Thalyta? Enquete encerrada Total de 252854 votos 34,64% Davi 34,60% Juninho 30,77% Thalyta Votar de novo Total de 252854 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB do UOL no YouTube e nas redes sociais.

De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários:

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash