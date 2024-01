Ex-BBB Nati Casassola posa nua em imagem nas redes sociais

Natália Casassola, 38, que participou das edições 8 e 13 do Big Brother Brasil (Globo), posou nua para divulgar a sua plataforma de conteúdo adulto. A ex-BBB divulgou nos stories do Instagram.

O que aconteceu

Natália publicou a imagem nos seus stories.

Na foto, a ex-BBB aparece nua, usando apenas um colete, chapéu e botas.

Ela ainda segura um cigarro em uma das mãos.

A ex-BBB também escreveu na foto como seus fãs podem conseguir ter acesso ao seu conteúdo para adultos.

Nati Casassola posa nua para divulgar conteúdo adulto Imagem: Reprodução/Instagram

Em outubro do ano passado, ela já havia publicado uma foto nua na areia para divulgar seu conteúdo.