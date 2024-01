Não é apenas Luana Piovani: os casos de agressões de Dado Dolabella

Luana Piovani fez um longo desabafo em suas redes sociais em relação a Dado Dolabela, namorado de Wanessa Camargo. A atriz disse que Wanessa está na "sombra de um criminoso".

Wanessa é muito querida, batalhadora, estudiosa e dona do seu destino, não está lá sozinha, mas com a sombra de um criminoso ao lado dela... Se você acha que tudo bem se relacionar com um cara que já agrediu quatro mulheres, parabéns, é uma escolha sua. Mas de novo o Brasil todo passar pano para um criminoso é problema nosso

Por que ela falou isso?

Dado foi envolvido em casos de agressões diversas vezes. Entre elas, a própria Luana Piovani. Em 2008, Luana alegou ter sido agredida por Dado em uma festa na Boate 00, no Rio de Janeiro. A atriz o denunciou por lesão corporal.

Imagens de segurança mostravam Dado empurrando Luana e a camareira, de acordo com a polícia. O exame de corpo de delito confirmou, inclusive, um tapa desferido contra Luana.

Dado foi condenado por lesão corporal leve, mas cumpriu a prisão em regime aberto. A condenação chegou a ser anulada, mas depois foi mantida no STJ.

E as outras agressões?

Viviane Sarahyba também entrou na Justiça contra Dado por violência. O ator foi proibido de chegar perto de Viviane. Posteriormente, ele foi condenado e a pena convertida e trabalho comunitário.

Marina Dollabela, sua prima e ex-namorada, foi outra mulher a acusar Dado de agressão. Ela registrou boletim de ocorrência e relatou que os dois terminaram o relacionamento depois de "mais um caso de agressão".

Confusões com homens

Dado, que hoje se diz mais zen, ainda carrega em seu histórico uma demissão da Record por agressão. Ele teria sido desligado de uma novela após partir para cima de um produtor.

Durante entrevista a João Gordo, Dado e o apresentador trocaram empurrões depois que o ator ficou irritado com as provocações de João e quebrou uma mesa de vidro.

Dado já foi questionado sobre os casos de agressões nas redes sociais, admitiu e disse ter aprendido com seus erros.

"Foi o que me fez ser quem eu sou hoje. Somos frutos dos nossos erros e acertos, mas, principalmente, daquilo que fazemos com nossos erros. Me envergonho, muito, perdi a cabeça, um dos motivos que também me fizeram ser vegano, ser menos impulsivo, reativo. Violência é energia, a mesma inferida é a mesma exalada. Precisamos transmutar e sem o perdão não transmutamos. Nos perdoar pelos nossos erros, perdoar o próximo e nos permitir encontrar um caminho melhor!", disse à época.