Músicos criticam fala de Rodriguinho sobre boi-bumbá e fazem campanha

Após falas de Rodriguinho, que debochou do boi-bumbá durante uma conversa sobre Isabelle, no BBB 24 (Globo), músicos começaram uma campanha nas redes sociais.

O que aconteceu

Com a tag #EuSouBoiBumba, o cantor Ivo Meirelles condenou as falas do brother. "Pessoas debochando do boi-bumbá. Não sou do Amazonas e amo boi-bumbá. Não sou do Amazonas e danço o boi-bumbá. Boi-bumbá é uma cultura muito forte do Amazonas", disse o músico em uma postagem no Instagram.

Tem que ser respeitado como têm que ser respeitados o samba, o maracatu e tantas outras culturas Brasil afora Ivo Meirelles

O baixista Rodrigo Santos, ex-Barão Vermelho, também repudiou as falas. "Deboche geral, gargalhadas, etc. Muito triste, lamentável. Parabéns pelo posicionamento, Ivo"

O cantor David Assayag, um dos principais nomes do Festival de Parintins, também comentou: "Valeu, Ivo. É isso aí". A cantora amazonense Marcio Novo concordou: "Falou tudo!".

Entenda

No Quarto do Líder, Rodriguinho debochou de Isabelle durante um papo com Vinicius. O atleta disse ter se identificado com a cantora por terem interesses em comum.

"Você gosta de boi-bumbá também? Ela só fala isso", questionou Rodriguinho. "Você mora na Amazônia, seu filho da put*?", perguntou Nizam, aos risos. "Ela só fala isso. Só canta música do boi-bumbá. Você gosta disso?", falou novamente Rodriguinho.

Os adms de Isabelle publicaram o vídeo e pediram respeito pela participante. O perfil ainda questionou o que o público estava achando dos comentários dos brothers.

Rodriguinho: "ela só canta boi bumbá o dia todo, só sabe fazer isso. Nunca vi você cantar isso"



Nizam: "ela só sabe dançar, toda vez que eu olho pra ela, ela tá dançando."



O que vocês acham desses comentários? 🤔



Isa merece respeito!



(Reprodução globoplay)#TeamIsabelle… pic.twitter.com/CSlynVQDs8 -- Isabelle Nogueira 🏹 (@Isanogoficial) January 13, 2024

BBB 24 - enquete UOL: Quem você quer que fique na casa? Davi, Juninho ou Thalyta? Enquete encerrada Total de 252854 votos 34,64% Davi 34,60% Juninho 30,77% Thalyta Votar de novo Total de 252854 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB do UOL no YouTube e nas redes sociais.

De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários:

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash