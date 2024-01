'Fuzuê' em 'Terra e Paixão'? Michel Teló faz show no bar em último capítulo

O cantor Michel Teló gravou, nesta semana, uma participação especial no último capítulo da novela "Terra e Paixão", que irá ao ar na próxima sexta-feira (19).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A gravação ocorreu no Bar Naitendei da trama, com boa parte do elenco reunido. Nas fotos dos bastidores, ele aparece ao lado dos atores Maicon Rodrigues, Flávio Bauraqui, Tatiana Tiburcio e Leona Cavalli, além do diretor artístico Luiz Henrique Rios e do diretor-geral João Paulo Jabur.

Teló conta que não conseguia acompanhar sempre a novela por conta da agenda de shows, mas gostou de saber que a produção ficou hospedada no hotel de um tio. "Gostei demais de ver que as gravações foram feitas lá em Dourados, no Mato Grosso do Sul, uma região muito bonita e muito querida por mim, onde já fiz muitos shows. A produção, inclusive, passou alguns meses no hotel do meu tio lá na região."

Leona Cavalli e Michel Teló nos bastidores de "Terra e Paixão" Imagem: Globo/ Estevam Avellar

Ele revela que o convite aconteceu durante o último aniversário de Tata Werneck, que interpreta Anely. "O pessoal da direção e produção na novela também estava. Eu topei na hora e fiquei muito feliz com o convite."

Essa é a terceira vez que o cantor sertanejo participa de uma gravação de novela. A primeira foi "Cheia de Charme" e a segunda, "Fuzuê", no ao passado. Na trama das sete, a música de abertura foi composta e é cantada por ele.