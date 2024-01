Mel Maia se declara ao namorado: 'Mostrou como o amor pode salvar alguém'

Mel Maia fez uma homenagem para comemorar o aniversário do namorado, João Maria Pereira, na noite de sábado (13).

O que aconteceu

A atriz se declarou para o namorado em um texto sobre o relacionamento dos dois. "Você me salvou de todas as formas que uma pessoa pode ser salva. Você foi a minha cura e segurou meu coração quando não consegui suportá-lo"

Ainda no texto, Mel Maia agradeceu por estar com o surfista português. "Você aqueceu o inverno no meu coração e me fez sentir o calor do seu amor. Você é a razão da minha felicidade, eu só quero agradecer por você existir na minha vida"

Você acalmou o oceano dentro e me salvou de coisas que nem foi você que causou, me ensinou a amar e a te amar e me mostrou como o amor pode salvar alguém. Você iluminou o céu noturno pra mim e me mostrou as estrelas que eu não via Mel Maia

Eles passaram o réveillon juntos e assumiram a relação. "Seu amor me consertou", declarou a artista ao publicar as imagens na virada do ano.

João Maria Pereira mora em Portugal e é surfista. O jovem, de 18 anos, costuma postar vídeos praticando no mar e já ganhou competições do esporte no país europeu.