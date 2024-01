MC Daniel explica por que não citou Rodriguinho ao defender Yasmin no BBB

MC Daniel esclareceu por que não citou Rodriguinho quando criticou as falas machistas contra Yasmin Brunet no BBB 24 (TV Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O MC admitiu a falha do pagodeiro, mas disse ter uma boa relação com Rodriguinho e o filho, Gaab. "Eu sei que o Rodriguinho errou, mano, só que eu já fui na casa do cara. Eu sou muito amigo do Gaab. Eu fui na casa do cara, ele me recepcionou bem, me tratou bem", comentou, em story no Instagram

Daniel falou que planeja cobrar Rodriguinho de outra maneira. "Isso é uma parada que eu posso falar para ele aqui fora, que ele errou, que não foi uma atitude da hora. Só que, em hipótese alguma, vocês vão ver eu forçando com que vocês acabem com ele, eu tentando pisar na cabeça dele ou fazendo castelo. Porque eu não vou fazer isso com o pai do meu amigo, em hipótese alguma".

Ele mostrou não desejar contribuir para o "cancelamento" do brother. "Ele não está certo, não concordo. Me desculpem, mas sei da minha força na internet. Ele vai pagar pelo erro dele. Tenho um amigo que amo, que tem um pai, e tudo tem limite".

Entenda

No Quarto do Líder, Nizam opinou que Yasmin tem um rosto bonito, mas "um corpo estranho".

Rodriguinho respondeu que Yasmin "já foi melhor" . O pagodeiro elogiou a beleza da modelo, mas afirmou que ela "largou a mão". "Ela tá mais velha e largou mão. Hoje ela comeu dois pacotes de bolacha com requeijão inteiro! Ela sai comendo!", disse.

. O pagodeiro elogiou a beleza da modelo, mas afirmou que ela "largou a mão". "Ela tá mais velha e largou mão. Hoje ela comeu dois pacotes de bolacha com requeijão inteiro! Ela sai comendo!", disse. MC Daniel se manifestou no Instagram e pediu a eliminação de Nizam: "Quero esse Nizam no paredão, vamos tirar ele com rejeição máxima, só isso que peço para vocês, a maior da história".

BBB 24 - enquete UOL: Rodriguinho e Nizam tiveram falas machistas sobre o corpo de Yasmin Brunet? Resultado parcial Total de 6813 votos 62,20% Sim 37,80% Não Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 6813 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB do UOL no YouTube e nas redes sociais.

De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários:

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash