MC Bin Laden critica Nizam após treta com Vanessa: 'Não confio mais nele'

MC Bin Laden continuou repercutindo a treta entre Vanessa Lopes e Nizam após a festa do BBB 24. O funkeiro criticou as falas do motoboy em conversa com Fernanda e Vinicius.

O que aconteceu

Bin Laden, que era aliado de Nizam, disse que quer se afastar do brother. "Não confio mais nele", disse o cantor.

Vinicius concordou com o funkeiro. "Por isso te abri o olho. Para ele começar a minar de um em um…", alertou o atleta paralímpico.

Fernanda, no entanto, saiu em defesa de Nizam. "Mas a Vanessinha também está fazendo confusão", argumentou.

A confeiteira disse que era melhor deixar o assunto morrer. Segundo Fernanda, Nizam não pode ser taxado como vilão.

O funkeiro discordou da sister. Bin Laden disse ter receio de que Nizam se vire contra eles no futuro.

"Não acho legal morrer não, eu vou ficar arisco pro jogo, porque hoje pode ter sido a Vanessa, mas amanhã pode ser você, pode ser eu que ele vai falar."

MC Bin Laden no BBB 24

