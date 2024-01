Luiza Brunet rebate mulher de Rodriguinho após crítica: 'Não quero saber'

Luiza Brunet rebateu Bruna Amaral, mulher de Rodriguinho, após a influenciadora criticá-la em suas redes sociais.

O que aconteceu

No Quarto do Líder, Nizam, Rodriguinho e Vinícius comentaram sobre o corpo de Yasmin Brunet. Nizam disse que a modelo "tem um rosto bonito, mas um corpo estranho". Vinícius disse não gostar de loiras, já Rodriguinho afirmou que Yasmin "já foi melhor".

No Stories do Instagram, Luiza Brunet detonou a postura dos brothers e fez um comentário sobre Bruna. "Como será a mulher dele?", escreveu.

A mulher de Rodriguinho não gostou e rebateu. "É sério mesmo que pra atingir o meu marido você precisa me ofender? Que feio uma mulher diminuindo a outra; uma pena vindo de uma mulher que se diz ativista e palestrante!."

Com a resposta de Bruna, a mãe de Yasmin voltou a se manifestar no Instagram. "Não quero saber sobre sua vida, mas já deu pra perceber que você não reprovou a exposição que foi colocada. Também sinto muito por você. Deus te proteja e te abençoe muito. Melhores", escreveu a modelo.

