Kevin Hart define novo filme da Netflix como grande desafio: 'Sou capaz'

Kevin Hart, 44, interpreta o protagonista Cyrus em "Lift: Roubo nas Alturas" após ser destaque em comédias e cumprir pena por condenação nos EUA. O filme será lançado na próxima sexta-feira (12).

O que disse Kevin Hart

Artista viu papel em "Lift" como "grande desafio". "Precisei posicionar Cyrus e apresentar uma diferença em relação a qualquer coisa que eu já fiz. Criei a narrativa de um líder, e entendi que sou capaz de fazer isso", disse em entrevista exclusiva a Splash.

Hart se destacou em comédias norte-americanas durante a carreira. "Um Espião e Meio" (2016), "Entrando Numa Fria Maior Ainda" (2010) e "Policial em Apuros" (2014) estão entre os filmes mais lembrados do ator. Ele também protagonizou "Jumanji: Bem-Vindo à Selva" (2017).

Bando liderado por Cyrus em "Lift" tenta roubar US$ 500 milhões em barras de ouro (R$ 2,4 bilhões) transportados em um avião. O grupo também é formado por Camila (Úrsula Corberó), Denton (Vincent D'onofrio), Mi-Sun (Kim Yoon-ji), Magnus (Billy Magnussen) e Luke (Viveik Kalra).

Gugu Mbatha-Raw é uma das protagonistas na trama. Ela interpreta Abby, policial que investiga os crimes cometidos pelo bando de Cyrus. Durante o longa, ela precisa cooperar com os ladrões no planejamento do roubo.

Bando liderado por Cyrus (Kevin Hart) discute roubo a avião Imagem: Netflix

Condenação

Kevin Hart foi condenado a três anos de prisão em 2013 por dirigir embriagado, informou a CBS na época. Funcionários da patrulha rodoviária da Califórnia disseram ao TMZ que Hart quase colidiu com um caminhão-tanque de gasolina. Ator foi detido e liberado horas após reprovar no teste de sobriedade.

Ator cumpriu pena em liberdade condicional. Ele também foi multado em US$ 390 (R$ 1,9 mil) e obrigado a completar três meses de aulas educacionais sobre o consumo de álcool.