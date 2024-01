José Roberto Burnier volta ao SPTV após infarto: 'Estaremos juntos'

O jornalista José Roberto Burnier, apresentador do telejornal SP2, passou por um infarto no final do último dezembro e esteve afastado do trabalho desde então - mas, nesse domingo, 13, o âncora informou que estará retornando ao programa amanhã.

"Oi gente, boa tarde para todos! Vou recuperando pouco a pouco a vida normal, estou aqui com a cachorrada. Amanhã, estaremos juntos no noticiário, acompanhando tudo que acontece na Grande São Paulo, e no estado também", falou o jornalista em vídeo nas redes.

"Recuperando pouco a pouco a vida normal". Na terça, 9, o apresentador teve seu primeiro treino realizado após o infarto: "Sempre com orientação de um profissional e de um médico, faça exercícios físicos", escreveu.

Submetido a cateterismo. José Roberto, após sofrer o infarto, teve de ser submetido a um cateterismo - o processo ocorreu com sucesso e o jornalista recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês em uma semana, saindo do cuidado médico no último dia 5.

"Alta! Graças a Deus, à equipe do Dr. Roberto Kalil Filho, à enfermagem do Hospital Sírio Libânes, aos amigos e à minha querida família, Rubia, Júlia e Olivia. Vida que segue", anunciou José, no dia.

Burnier foi internado no dia 29 de dezembro, pouco tempo depois de apresentador o SPTV2 (Globo). Ele procurou o médico após sentir dores no peito. Posteriormente, foi constatado que ele estava com a artéria descendente anterior totalmente obstruída.