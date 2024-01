Navio 5 vezes maior que o Titanic tem até 'bairros' e tobogã de queda livre

Um navio que é cinco vezes maior que o Titanic está prestes a fazer sua estreia navegando com mais de 7 mil passageiros. O Icon of the Seas, embarcação da Royal Caribbean, deve sair de Miami, nos Estados Unidos, no dia 27 de janeiro, fazendo um percurso por várias praias do Caribe.

Até onde sabemos, este é, hoje, o maior navio de cruzeiro do mundo.

Tim Meyer, CEO do estaleiro Meyer Turku, responsável por sua construção na costa sudoeste da Finlândia, à AFP

Confira cinco curiosidades sobre o navio, que é dividido entre bairros e tem o maior parque aquático em alto-mar:

'Bairros'

O navio é dividido em espaços temáticos, como se fossem "bairros". Um deles é o Surfside, planejado para famílias, e onde adultos e crianças menores de seis anos encontrarão atrações para brincar e relaxar durante todo o dia. Há ainda sub-áreas. como Adventure Ocean e Social020, que foram planejadas para adolescentes.

O navio também abriga o The Hideway, uma espécie de bairro suspenso. Lá, os hóspedes poderão aproveitar um "beach club" e uma borda infinita suspensa.

A embarcação mantém áreas já tradicionais. Uma delas é a Royal Promenade, que tem uma vista ampliada do mar e mais de 15 restaurantes; além do Central Park, onde há mais entretenimento.

Simulador de surf

Uma das atrações paga à parte é o FlowRider, um simulador de surf. É para os passageiros que queiram se aventurar em ondas sem sair do navio. Os preços variam de US$ 69 a US$ 552 (cerca de R$ 337 a R$ 2,7 mil).

Parque aquático

O parque aquático conta com 6 tobogãs Imagem: Divulgação/Royal Caribbean

O Icon of the Seas tem seis tobogãs e quer o título de navio com o "maior parque aquático em alto-mar". Entre eles, está o Pressure Drop, com 66º de inclinação. Ele será o primeiro a oferecer queda livre na indústria dos cruzeiros.

Já o Frightening Bolt, com pouco mais de 14 metros de altura, terá a maior queda nos mares. Os Storm Surge e Hurricane Hunter, serão os primeiros escorregadores com rafting para grupos, com capacidade para quatro pessoas por jangada.

Há ainda outro tobogã que oferecerá "tapetes" para deslizar e disputar com uma dupla. Outro é um misto de escorregador e passarela, em um trajeto em que os hóspedes poderão se balançar a quase 47 metros de altura sobre o oceano.

Uma piscina por dia

Piscina com borda infinita é um dos destaques Imagem: Divulgação/Royal Caribbean

O navio conta com nove hidromassagens e sete piscinas —cada uma com uma característica diferente. Entre elas, há uma suspensa, a oito andares de altura, e outra que é chamada de "maior piscina em alto-mar", com uma capacidade de 150 mil litros de água e outra com borda infinita, que dá uma vista privilegiada para o mar.

'O Mágico de Oz'

O navio ainda conta com várias apresentações especiais para os passageiros. Entre elas, uma orquestra em alto mar, show de patinação no gelo e o espetáculo da Broadway "Mágico de Oz".