Giovanna diz que Nizam é articulador e expõe possível estratégia do brother

Giovanna conversou com Isabelle e apontou que Nizam vem agindo estrategicamente para articular votos no BBB 24 (TV Globo).

O que aconteceu

Isabelle disse que acredita está na mira de Nizam, e Giovanna apontou a forma como ela vê brother agir.

Isabelle : "Uma pessoa me contou que o Nizam estava organizando para votar em mim. Eu fiquei irada".

: "Uma pessoa me contou que o Nizam estava organizando para votar em mim. Eu fiquei irada". Giovanna : "Isso antes ou depois dele saber que você tinha votado nele?".

: "Isso antes ou depois dele saber que você tinha votado nele?". Isabelle : "Bem antes. Quando ele conversou com essa pessoa para saber se votaria em mim, eu ainda não tinha conversado com ele. Eu com dó desse curumim e ele organizando tudo!".

: "Bem antes. Quando ele conversou com essa pessoa para saber se votaria em mim, eu ainda não tinha conversado com ele. Eu com dó desse curumim e ele organizando tudo!". Giovanna: "Ele é um cara que acho que usa um pouco de... tipo assim, perguntar: 'Você votou em mim?' e de ficar olhando tipo assim [imita cara de coitadinho], para a gente falar: 'Nossa, meu Deus'. Não sei se de forma proposital. E ele é um cara muito, mas muito articulador. Porque ele é o que mais quer juntar a galera para organizar voto".

