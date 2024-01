Gabi Martins defende Yasmin após falas machistas de Rodriguinho no BBB 24

Gabi Martins, 27, saiu em defesa de Yasmin Brunet após a modelo ser criticada por Rodriguinho no BBB 24.

O que aconteceu

Durante conversa com Nizam, Rodriguinho fez comentários sobre o corpo e a beleza de Yasmin Brunet. Após Nizam dizer que a modelo "tem um rosto bonito, mas um corpo estranho", o cantor falou que a famosa "já foi melhor"

Gabi criticou as falas do cantor em suas redes sociais. "Eu tô aqui acompanhando o BBB 24 e vi uma fala do Rodriguinho sobre o corpo da Yasmin Brunet. Primeira coisa, gente, olha para o Rodriguinho, né?", afirmou.

A cantora encheu Yasmin de elogios. "A Yasmin Brunet é lindíssima, o corpo dela é lindíssimo. É uma das mulheres mais lindas do país. Mais uma vez temos um homem julgando e objetificando o corpo de uma mulher."

Gabi Martins ainda relembrou casos de machismo ocorrido no BBB 20, edição na qual foi uma das participantes. "Isso me lembrou o BBB 20, onde vários homens fizeram vários comentários ridículos. Cabe aí uma reflexão", completou.

