Frota alfineta programa de Zeca Camargo: 'Colcha de retalhos sem roteiro'

Alexandre Frota decidiu alfinetar o programa "Melhor da Noite", da Band. A atração é comandada por Zeca Camargo ao lado de Glenda Kozlowski.

O que aconteceu

Frota comentou atração comandada por Zeca Camargo. "Outro dia assisti de noite um programa, acreditem, com o nome de Melhor da Noite. Fui ver a audiência, meio ponto e li que a Band estava satisfeita."

Tiraram a Glenda do esporte, onde ela brilha, para colocar no entretenimento, onde ela não brilha, e ao lado daquele chato do Zeca Camargo.

Alexandre Frota, no Instagram

Depois, alfinetou o apresentador. "Está mais interessado em comer os docinhos do quadro de culinária do programa. Uma colcha de retalhos sem roteiro e, quando não está o Zeca, arrumaram um genérico para ele, um sósia."

Enfim, não tenho a mínima vontade de fazer TV.

Alexandre Frota, no Instagram

Frota já criticou Virginia Fonseca. A poucos dias, quando a influencer foi anunciada no SBT, o ator afirmou que ela não deve migrar "seus 50 milhões de seguidores" para a televisão.