Foto de Rodriguinho em show de Ludmilla repercute após polêmica no BBB

Um registro de Rodriguinho em um show de Ludmilla foi resgatado pelo público nas redes sociais após polêmica no BBB 24 (Globo).

A foto, publicada no Instagram de Rodriguinho, mostra os dois abraçados após uma apresentação de Ludmilla. Um vídeo da apres feito de cima do palco também foi postado.

Rodriguinho elogiou a cantora. "E hoje foi dia de ficar 'Numanice' com a querida Ludmilla. Valeu pelo convite, gata... Energia boa demais...", escreveu ele, na publicação.

Entenda

Mais cedo, Rodriguinho foi alvo de Silvana, mãe de Ludmilla, após supostas críticas que ele teria feito à cantora.

Silvana apontou que o brother resumiu a apresentação de Lud a apenas uma música . "Gente, eu tô vendo que estão me marcando em várias coisas do Rodriguinho que estou até agora me perguntando. Primeiro: Ludmilla fez um show de uma hora e pouco e resumiram esse show tudo em uma música que tem palavrão. Então [sobre] música nova, não ouvi ele falar. Aí você vê onde o recalque vai. É puro recalque!".

Ela também se mostrou incomodada com comentários sobre a aparência da filha . "E outra coisa: teve uma pessoa do Big Brother que comentou que a Ludmilla estava muito bonita, e ele falou: 'Mas também, com o dinheiro que ela tem...'. Oxe! Mas ele também já teve dinheiro e não ficou bonito por quê, Rodriguinho? Me diz aí, meu irmão, o que aconteceu? Se perdeu? Gastou o dinheiro todo e não cuidou da cara? Cara de quê? Olha, gente, não dá!".

A mãe de Ludmilla também expôs machismo . "Eu amo as músicas do Gaab, filho dele. E [o Gaab] fala palavrão também. E aí você vê onde está o machismo. Macho pode falar palavrão, mas mulher não. É engraçado, né? Ah, Rodriguinho, vovô, vem embora! Foi fazer o quê aí dentro, esse menino? Fica quietinho para morrer velhinho. Mas não quer, não. Ele não quer ficar quietinho para morrer velhinho. Quer ficar fazendo graça em BBB. Ah, te manca! É por isso que eu não vou [pro BBB]. Ir pra lá fazer essas graças e passando vergonha? Ah, ficava quietinho aqui, filho!".

Por último, Silvana ironizou Rodriguinho, acusado de violência doméstica. "A música [sobre] bater com o 'negócio' na cara ele não gosta, né? Ah, mas bater em mulher ele gosta, né? Isso aí é com ele mesmo! Bater com o 'negócio' na cara, não. Mas dar porrada, disso ele entende. Agressor. Entendi, vovô. Porrada, pode".

