Fofoca, choro e desabafo: saiba como foi a segunda festa do BBB 24

Os participantes do BBB 24 tiveram a segunda festa da edição na madrugada deste sábado (13). A noite foi marcada por fofocas, choro e desabafos dos confinados.

O que aconteceu

A festa teve show de Ludmilla. A cantora se apresentou após um desfile de famosos com Lorena Implota.

A grande fofoca da festa envolveu Nizam e Vanessa. O brother criticou o fato de a tiktoker se olhar muito no espelho, mas o comentário foi descoberto por outros participantes.

Nizam tentou abafar o caso. Ele conversou com outros confinados e buscou amenizar a situação ao dizer que não houve maldade no comentário.

Vanessa se irritou com a fala. Após MC Bin Laden lhe revelar a opinião de Nizam, a influenciadora desabafou e chamou o executivo de "falso".

A jovem não quis papo com o rival. Em conversa com Bin Laden, Vanessa disse que ficava incomodada com qualquer aproximação de Nizam.

Nizam chorou ao descobrir que a fofoca se espalhou. Apreensivo com uma possível má repercussão de sua fala, o brother não aguentou e acabou chorando em conversa com Alane.

A tiktoker tentou resolver a situação, mas não conseguiu. Ao ir atrás de Nizam para conversar, Vanessa encontrou o brother dormindo.

MC Bin Laden rompeu a parceria com Nizam. Em conversa com Vinícius e Fernanda, o cantor disse não confiar mais nas palavras do brother.

A madrugada ainda teve conselhos de Wanessa Camargo para Alane. A cantora tentou confortar a sister, que teve uma crise de pânico algumas horas antes.

