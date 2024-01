Enquete BBB UOL: Parcial surpreende e tem 'revezamento' de eliminados; veja

A parcial da enquete UOL teve nova reviravolta no segundo Paredão do BBB 24, marcado para este domingo (14).

Na última atualização, às 7h21 (horário de Brasília), a parcial mostrava um empate, com Davi sendo o escolhido para deixar a casa.

Nesta votação, o público vota no participante que eles querem que fique na casa do BBB 24.

O que diz a enquete.

Thalyta segue escapando da eliminação. A advogada lidera a votação com 34,15% da preferência do público.

Davi reassumiu o segundo lugar. O motorista de aplicativo respira com 32,94% dos votos.

Apesar de empatar com Davi, Juninho volta a surgir como o eliminado do paredão. Em terceiro, o motoboy tem 32,91% de preferência para ficar.

BBB 24 - enquete UOL: Quem você quer que fique na casa? Davi, Juninho ou Thalyta? Enquete encerrada Total de 252854 votos 34,64% Davi 34,60% Juninho 30,77% Thalyta Votar de novo Total de 252854 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

