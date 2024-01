Davi chora e dá bronca com sister no BBB 24: 'Para de jogar com a emoção!'

Davi e Isabelle voltaram a conversar sobre o jogo do BBB 24 (Globo). O brother, que está emparedado, chorou ao desabafar com sua aliada.

O que aconteceu

Ao conversar com Isabelle sobre uma conversa que a sister teve sobre seu último voto em Nizam no Paredão. Davi, que havia aconselhado a sister a não revela seu voto, chorou ao explicar suas preocupações com a aliada.

"Eu vim aqui para lutar pelo prêmio milionário que pode mudar a minha vida, a sua vida. Eu escolhi você pra ir até a final comigo", disse o brother, emocionado.

Davi deu uma bronca em Isabelle: "Isso aqui é jogo! Ninguém tá aqui pra brincar! Quero que você entenda isso: para de agir com o coração! Para de agir com sentimento e age com a razão, que isso aqui é jogo!", disse o brother.

