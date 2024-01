Dançarina e coreógrafa nos clipes de Anitta, Aline Maia detalha produções

Aline Maia, coreógrafa e dançarina nos clipes de Aniita, em entrevista ao O Globo.

Convite de Anitta para Joga pra Lua e Monstrão

Estava em São Paulo quando a equipe dela me ligou e passou detalhes. Fiquei superfeliz e também muito nervosa. Era tudo para ontem. No avião mesmo, coloquei o fone, senti a batida e fui desenhando os passos na minha mente. Quando cheguei em casa, me gravei dançando e vi que tinha dado certo. No dia seguinte, fui para casa dela fazer maquiagem e experimentar os looks Aline Maia

Gravação dos clipes sem aviso

No dia em que gravamos na Rocinha, a Anitta não avisou a ninguém. Gravamos na laje do meu amigo que também é dançarino, o Pablinho Fantástico. Se tivéssemos que avisar, ia ser um caos. Então, a Anitta pegou uma moto, botou o capacete e foi comigo lá. Ela subiu o morro e não avisamos. Se a gente avisasse à associação de moradores e fizesse uma produção do clipe, as pessoas ficariam alvoroçadas, e o que era para ser uma gravação rápida se tornaria um evento Aline Maia

Dançarina e coreógrafa

A pandemia foi o pior momento para mim. Estava sozinha, isolada em casa, não tinha como dar aulas presenciais e precisava arrumar uma forma de ganhar dinheiro para pagar o aluguel. No começo, fazia algumas lives no YouTube, em que eu aparecia dançando. Percebi que, conforme os dias iam passando, o número de pessoas me assistindo só aumentava. Isso me despertou para a ideia de tirar daquela válvula de escape a minha renda Aline Maia

