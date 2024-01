Critics Choice Awards 2024: confira o look dos famosos

A 29ª edição do Critics Choice Awards 2024 acontece hoje (14) e celebra as escolhas da crítica do cinema e séries dos Estados Unidos. São 18 indicações, representando o maior número da história do prêmio.

Confira os vencedores!

Confira o look dos famosos

Dua Lipa marca presença no Critics' Choice Awards 2024 Imagem: Gilbert Flores/Variety via Getty Images

Margot Robbie, de 'Barbie', chega no Critics Choice Awards 2024 vestida inspirada na boneca; ela concorre a Melhor Atriz Imagem: Gilbert Flores/Variety via Getty Images

Da'Vine Joy Randolph aceita o Critics Choice Awards por 'Os Rejeitados' Imagem: Getty Images for Critics Choice

Robert Downey Jr recebe o prêmio do Critics Choice Awards por melhor ator coadjuvante em 'Oppenheimer' Imagem: Getty Images for Critics Choice

Pedro Pascal indicado a Melhor Ator por série de 'The Last of Us' Imagem: Gilbert Flores/Variety via Getty Images

Emma Stone está indicada a Melhor Atriz por 'Pobres Criaturas' Imagem: Christopher Polk/WWD via Getty Images

Quinta Brunson, indicada a Melhor Atriz em Série de Comédia por 'Abbott Elementary' Imagem: Christopher Polk/WWD via Getty Images

Jennifer Aniston fo indicada a Melhor Atriz em Série de Drama por 'The Morning Show' Imagem: Christopher Polk/WWD via Getty Images

Cillian Murphy foi indicado a Melhor Ator por 'Oppenheimer' Imagem: Christopher Polk/WWD via Getty Images

Julianne Moore foi indicada a Melhor Atriz Coadjuvante por 'Segredos de um Escândalo' Imagem: Christopher Polk/WWD via Getty Images

Greta Gerwing, de 'Barbie', é indicada a Melhor Direção no Critics Choice Awards 2024 Imagem: Kevin Mazur/Getty Images for Critics Choice Association

Emily Blunt foi indicada a Melhor Atriz Coadjuvante por seu papel em 'Oppenheimer'' Imagem: Christopher Polk/WWD via Getty Images

Billie Eilish foi indicada por sua música em 'Barbie' Imagem: Christopher Polk/WWD via Getty Images

Lily Gladstone recebeu indicação de Melhor Atriz por 'Assassinos da Lua das Flores' Imagem: Christopher Polk/WWD via Getty Images

Barry Keoghan, de 'Saltburn', longa indicado a Melhor Filme no Critics Choice Awards 2024 Imagem: Christopher Polk/WWD via Getty Images

Tyler James Williams, de 'Todo Mundo Odeia o Chris', também marca presença no evento Imagem: Gilbert Flores/Variety via Getty Images

Juno Temple, indicada ao prêmio de Melhor Atriz em Série limitada ou Telefilme por 'Fargo' (FX) Imagem: Matt Winkelmeyer/Getty Images for Critics Choice Association

Ke Huy Quan, indicado a Melhor Ator Coadjuvante em Série de Drama por 'Loki' Imagem: Frazer Harrison/Getty Images

Sheryl Lee Ralph também está indicada no Critics Awards por 'Abbott Elementary' Imagem: Matt Winkelmeyer/Getty Images for Critics Choice Association

Phil Dunster está indicado a Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia por 'Ted Lasso' Imagem: Kevin Mazur/Getty Images for Critics Choice Association

Rebecca Romijn, que fez a Mística em X-Man, está presente no Critics Choice Awards 2024 Imagem: Jeff Kravitz/FilmMagic via GettyImages

Mary McDonnell, indicada a Melhor Atriz Coadjuvante em Série limitada ou telefilme por 'A Queda da Casa de Usher' Imagem: Christopher Polk/WWD via Getty Images

Sarah Snook, que venceu o prêmio de Melhor Atriz em Série de Drama por 'Succession' Imagem: Gilbert Flores/Variety via Getty Images

Jeremy Allen White ganhou na categoria Melhor Ator em Série de Comédia em 'O Urso' Imagem: Gilbert Flores/Variety via Getty Images

Tom Hiddleston indicado por 'Loki' como Melhor Ator em Série de Drama Imagem: Gilbert Flores/Variety via Getty Images

Matt Bomer indicado a Melhor Ator em Série limitada ou telefilme por 'Fellow Travelers' Imagem: Gilbert Flores/Variety via Getty Images

Bel Powley indicada a Melhor Atriz em Série limitada ou telefilme por 'A Small Light' Imagem: Gilbert Flores/Variety via Getty Images

Tom Holland indicado a Melhor Ator em Série Limitada ou telefilme por 'The Crowded Room' Imagem: Gilbert Flores/Variety via Getty Images