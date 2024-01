Critics Choice Awards 2024: Dua Lipa ousa e combina cabelo com vestido

Dua Lipa decidiu ousar e apareceu na 29ª edição do Critics Choice Awards combinando seu cabelo com um vestido feito sob medida que imita a textura dos fios.

A atriz de "Barbie", filme que lidera as indicações do prêmio nesta noite, está com o cabelo ruivo desde o ano passado.

Dua Lipa marca presença no Critics' Choice Awards 2024 Imagem: Gilbert Flores/Variety via Getty Images

No X, antigo Twitter, um fã brincou dizendo que ia pintar o cabelo da mesma cor que a cantora para apoiar sua nova era artística.

acho que vou pintar meu cabelo de vermelho pra apoiar minha diva Dua Lipa na new era pic.twitter.com/uyA7neycMO -- vini (@rudeboytpp) January 14, 2024

O vestido que Dua Lipa está usando é um Prada que foi feito sob-medida para combinar com a cor e textura do seu cabelo ? pic.twitter.com/oEfGnnwUFX -- Info Dua Brasil (@InfoDuaBrasil) January 14, 2024

O Critics Choice Awards 2024 começa às 21 horas no horário de Brasília e será transmitido pela TNT e HBO Max.