Conheça a nova vinheta do BBB 24, ao som de Paulo Ricardo e Alok

A nova vinheta do BBB 24 (Globo) está no ar! Com versão da canção clássica do reality, 'Vida Real', de Paulo Ricardo e Alok, a vinheta apareceu pela primeira vez na noite da segunda eliminação do reality.

O que aconteceu

Boninho trocou a última versão da vinheta, uma parceria entre Paulo Ricardo e Dennis DJ, para a nova versão com Alok.

A primeira vez que a vinheta apareceu foi logo após o 'Fantástico' (Globo). O primeiro eliminado do reality, Maycon, já não aparece na abertura.

