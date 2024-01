Embrião? Não, 'fio' branco ao redor da gema do ovo tem função protetora

Você já abriu um ovo e reparou em um "fiozinho" branco ao redor da gema? Trata-se da chalaza, parte responsável por proteger a gema ou o embrião (quando o ovo é fertilizado). Mas não se preocupe, você pode comer isso.

Esse 'enroladinho' de clara serve para manter a gema centralizada. É como se fosse um amortecedor para que a gema não seja danificada ao bater na casca, que é dura. Gerson Scheuermann, pesquisador da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária)

Isso é importante principalmente quando pensamos nos ovos que são fertilizados — diferente do que usamos para consumo. É nesta região do ovo (no centro) onde fica o embrião que, futuramente, será o pintinho. Aliás, esses ovos não são comercializados para a população.

A chalaza é mais evidente em ovos frescos, segundo Scheuermann. Mas isso não significa que os ovos mais "velhos", que passam de uma semana, por exemplo, não sejam saudáveis.

Aliás, esse fio branco pode ser consumido, uma vez que não faz nenhum mal à saúde, de acordo com o pesquisador da Embrapa.

O ovo fresco tem características mais visíveis, com a clara cumprindo o papel de manter gema centralizada, com esses enroladinhos. Não tem risco nenhum em comer a chalaza, ela faz parte da clara. Gerson Scheuermann, pesquisador da Embrapa

O que realmente deve chamar sua atenção ao comer o ovo é principalmente o cheiro de estragado que o alimento exala quando não está bom.