Bruna Marquezine faz topless em ensaio inédito

Bruna Marquezine, 28, divulgou fotos de um ensaio inédito para seu site. Ela aparece só de luvas e meia-calça nas imagens.

O que aconteceu

A atriz contou que as fotos são de 2022, e foram feitas para seu site oficial. No entanto, Bruna e sua equipe esqueceram de alimentar o site, a ponto de ele sair do ar. "Tem dois ensaios que eu fiz pra esse site que eu nunca postei nem no site", contou.

A empresária da artista prometeu que o site volta em breve. Juliana Montesanti disse que o portal está fora do ar pois o certificado está sendo renovado.