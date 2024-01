BBB 24: Yasmin Brunet teve depressão na adolescência e lida com ansiedade

Yasmin Brunet está no BBB 24 e, em 2022, revelou ter enfrentando depressão quando tinha apenas 13 anos.

O que aconteceu

Ela usou o Instagram para contar que sofria de ansiedade e ter enfrentado a depressão durante a adolescência. "Tenho ansiedade, insônia, tive depressão com 13 anos e algumas vezes depois disso".

Brunet disse que essas questões não podem se tornar um tabu. "Devemos falar cada vez mais sobre saúde mental. Não pode ser um tabu."

À época, em maio de 2022, um usuário questionou a modelos sobre saúde mental. "Curta falar sobre saúde mental?", perguntou.

Em sua resposta, Brunet ressaltou a importância do assunto. "Sempre falei e acho super importante."

Yasmin Brunet faz desabafo sobre saúde mental Imagem: Reprodução/Instagram

Meses antes, em janeiro de 2022, a modelo publicou uma série de desabafos em sua rede. Ela falou sobre traumas.

É muito f*** quando você percebe quem tem muito mais a aprender com a pessoa que está com você. Que a pessoa é tão especial que às vezes você sente que não a merece. Para todas vocês lidando com trauma: minha vontade é dar uma medalha a vocês por conseguirem acordar todos os dias. Trauma não é brincadeira. A gente tem que começar a levar a saúde mental mais a sério. Porque o que a gente já viveu no passado e carrega até hoje muitas vezes nos assombra. Qualquer pessoa lidando com qualquer tipo de trauma que consegue viver a vida independentemente de tudo o que passou, você é f***.

Yasmin Brunet falou sobre suas experiências como uma pessoa com estresse pós-traumático. "Só quem tem estresse pós-traumático sabe a batalha diária que é. Só quem tem ansiedade sabe a batalha que é. Só quem tem depressão sabe a batalha diária que é. E às vezes sei que dá vontade de desistir, às vezes parece que as coisas nunca vão melhorar ou nunca mudarei. Mas peço que vocês nunca percam a sua fé. As coisas que às vezes sinto não desejo para ninguém. A forma que vejo as coisas muitas vezes não desejo para ninguém. É como se dentro da minha cabeça tivesse o meu pior inimigo."