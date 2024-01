BBB 24: Bin Laden diz que 3 sisters deram 'sinais' de querer ficar com ele

MC Bin Laden disse que três sisters deram indícios de que estão a fim de ficar com ele no BBB 24.

O que aconteceu

O funkeiro abordou o assunto em bate-papo com Fernanda. Ele destacou que duas mulheres "deram sinais" mais diretos de "querer se envolver" com ele. "A gente percebe no olhar, no toque. Nós 'é' malandro, mano. Eu já percebi. Deixa eu afirmar, que eu vou te falando", declarou.

Questionado por Fernanda quem são as pretendentes, ele nomeou Isabelle e Giovanna. "Eu senti ela [Isabelle] muito, e aí, eu dei uma distanciada, mas é uma pessoa muito interessante. E ela abraça carinhosa. Ela percebeu que eu fiquei mais na minha e até falou: 'ah, eu me afastei porque você tava assim, tal e tal'... E ela me abraçava toda hora. Ela é tipo bem carinhosa, me elogiava. Era a primeira a me elogiar".

Em seguida, ele falou de Giovanna. "Eu não sei se eu estou errado, mas outra também que eu achei foi a nutri... A Giovanna. Ela sempre foi carinhosa também, falou que viu minhas coisas antes de entrar na casa... Eu peguei algumas coisinhas no ar, quando a pessoa solta".

A terceira sister citada por Bin Laden foi a Leidy. "Acho que a Leidy também veio com umas gracinhas. Mas, não sei se ela tava só brincando. Essas três teve mais de três ações comigo, aqui dentro".

