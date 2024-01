BBB 24 aposta em participantes com 'signo de campeão' e dispensa arianos

Os 26 participantes que entraram na casa do BBB 24 (Globo) têm um fator em comum — além da vontade de vencer: nenhum deles é do signo de Áries.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Com a caracteristica de serem mais "briguentos e impulsivos", a falta de arianos na casa é uma coincidência interessante, uma vez que o reality show se aproveita de polêmicas para a audiência.

Por outro lado, o signo que mais aparece nessa edição é justamente um dos que mais venceu edições do reality: peixes. São 5 participantes com esse signo: Alane, Giovanna, Luigi, Raquele e Rodriguinho.

Dos 23 vencedores do reality no Brasil, quatro são piscianos - Cida dos Santos (BBB4), Jean Wyllys (BBB5), Gleici Damasceno (BBB18) e Arthur Aguiar (BBB22) -, e quatro são sagitarianos - Juliette (BBB 21), Fael Cordeiro (BBB12), Maria Melilo (BBB11) e Max Porto (BBB9).

Os dois signos são os que têm mais representantes no pódio do BBB, seguido de três campeões arianos e três de escorpião.

Veja a lista completa dos signos no BBB 24:

Alane: Peixes

Beatriz: Touro

Davi: Leão

Deniziane: Touro

Fernanda: Câncer

Giovanna: Peixes

Giovanna Pitel: Leão

Isabelle: Sagitário

Juninho: Leão

Leidy Elin: Câncer

Lucas Henrique: Aquário

Lucas Luigi: Peixes

Lucas Pizane: Sagitário

Marcus Vinicius: Touro

Matteus: Gêmeos

Maycon: Aquário

MC Bin Laden: Escorpião

Michel: Escorpião

Nizam: Libra

Raquele: Peixes

Rodriguinho: Peixes

Thalyta: Virgem

Vanessa Lopes: Câncer

Vinicius Rodrigues_ Sagitário

Wanessa Camargo: Capricórnio

Yasmin Brunet: Gêmeos

BBB 24 - enquete UOL: Quem você quer que fique na casa? Davi, Juninho ou Thalyta? Enquete encerrada Total de 252854 votos 34,64% Davi 34,60% Juninho 30,77% Thalyta Votar de novo Total de 252854 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB do UOL no YouTube e nas redes sociais.

De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários:

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash