BBB 24: Após criticar Yasmin e Vanessa, perfil de Nizam diz que ele 'errou'

Após falas polêmicas de Nizam sobre Yasmin Brunet e Vanessa Lopes, dentro do BBB 24, o perfil oficial do brother disse que ele "errou".

O que aconteceu

Perfil de Nizam postou comunicado e diz que "foram, sim, muito infelizes algumas falas" do brother no reality. O texto destaca que ele "errou" e "falhou", mas ponderou que "a história dentro de um reality é temporária" e que "a vida dos participantes vai muito além daquelas paredes".

Comunicado diz que "falha" de Nizam é um convite à reflexão sobre "nossas" próprias falhas e ponderou que todos fazemos "julgamentos e tiramos conclusões precipitadas". "Esse não é um discurso tentando diminuir nenhum dos deslizes que ele cometeu, nem uma estratégia para colocá-lo no lugar de vítima. Ele não é".

"É apenas um convite consciente de refletirmos que, como humanos, o que nos difere de todas as demais construções, é que a nossa transformação nunca termina. Seremos transformados e modificados até o final. Sim, o Nizam é imperfeito. Tem muito a aprender", diz o comunicado.

No BBB 24, Nizam fez comentários depreciativos sobre o corpo de Yasmin Brunet durante conversa com Rodriguinho. As falas geraram críticas nas redes sociais, inclusive da mãe da modelo, Luiza Brunet, que detonou os dois.

Posteriormente, Nizam se envolveu em polêmica com Vanessa Lopes. Ele criticou a postura da influenciadora de ficar se olhando no espelho.

