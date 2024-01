Ator diz que brochou em filme com 'rainha' do pornô brasileiro: 'Meu sonho'

Jeferson Reis, 29, é ator pornô há 8 anos. Ele, que gravou recentemente com Andressa Urach, confessou ter "brochado" no início de carreira com Elisa Sanches — atriz pornô mais buscada no Brasil em 2023.

O que disse Jeferson Reis

Ator afirmou que ansiedade atrapalhou gravação. "A minha primeira gravação foi com a Elisa Sanches, logo de cara. Antes eu só gravava com a minha namorada. Fui chamado e, quando a vi, pensei: 'Nossa, que gata, né?'. Era meu sonho pegar ela", contou em conversa exclusiva com Splash.

Brochei. Precisei dar um tempo, de 10 a 15 minutos. Ela conversou comigo, e eu consegui voltar para fazer o 'trampo'.

Jeferson Reis, ator pornô

Ator, que seguiu carreira na produtora Brasileirinhas por quatro anos, ficou assustado com estrutura. "Antes de encontrar a Elisa, nunca tinha gravado na frente de tantas câmeras. Foi a primeira vez. Hoje tiro de letra. Mas naquele dia as minhas pernas bambearam."

'Morei na rua e vendi latinha para sobreviver'

Ator disse ter vivido perrengues antes de fazer sucesso no pornô. "Eu cheguei a morar na rua por algum tempo. Pegava comida na casa de uma tia para sobreviver. Eu morava com a minha mãe, que não tinha trabalho fixo. Era uma dona Maria para sete irmãos. Era tudo muito difícil".

Ele trabalhou como catador de latas, garrafas e papelão nas ruas. "A gente tinha que andar muito. Conseguia faturar R$ 30, R$ 40 por dia mais ou menos. Isso quando eu não vendia as panelas da minha casa [...] Muitas pessoas próximas ajudavam fazendo compras ou doando cestas básicas".

Jeferson também trabalhou em supermercado e empresa de telemarketing. "Foi crítico, mas serviu de experiência. Muita gente fala: 'ah, hoje você está assim, assado'. Mas se puxar o passado, eu acho que quase ninguém acredita."

Ele afirma que já faturou mais de R$ 1 milhão no pornô. "Eu e minha parceira compramos um carro e um apartamento, e também já fizemos muitas viagens. Quando você nunca teve nada e começa a ganhar dinheiro, acaba esbanjando até um certo ponto".

Uso de viagra

Ator disse que usou viagra apenas uma vez por curiosidade. "Eu me senti mal. Minha cabeça doeu muito. É uma parada muito deselegante. [...] (O pênis) fica muito ereto, bombeando. Não é de uma maneira que você pode fazer. Fica tão duro que dói, também acabou me machucando. Em uma relação, também é desconfortável para a mulher.

Assunto não é mais tabu entre atores pornôs. "É liberal. Alguns argumentam que precisam fazer o 'trampo 'fluir. Até porque o homem não consegue fingir, diferente da mulher. O pessoal fala abertamente. Tem gente que toma 4, 5 azuizinhos por dia. Como é que a pessoa não morre?"