Arlindo Cruz: Esposa diz que músico teve orgasmo na fralda ao lembrar sexo

Babi Cruz, esposa de Arlindo Cruz, revelou que o marido teve um orgasmo na fralda enquanto estava no hospital - causado por uma conversa em que os dois lembravam relações sexuais anteriores.

O que aconteceu?

Ela disse ter lembrado das vezes em que eles 'namoraram' e foi maravilhoso: "Encontrei uma forma de conversar com o Arlindo, falando das nossas cenas de sexo", contou ela em entrevista ao programa "Geral do Povo", na RedeTV.

"Gozado sem nos tocar". A empresária contou ao jornalista Geraldo Luis que, assim que terminou de conversar sobre essas memórias, percebeu que ambos haviam atingido o orgasmo, Arlindo dentro da fralda.

No final daquela conversa, eu tinha gozado e ele também, sem nos tocar. Quando coloquei a mão na fralda, falei: 'A gente teve um orgasmo, que presentão de aniversário que você me deu!' Babi

Apoio do médico. "Contei ao médico esse fato e ele pediu para que eu voltasse a falar e até criasse histórias desse tipo, homens, né, e aí fazia exame de urina nele e tinha sempre espermatozoides", relata Babi, emocionada.

Caxumba bacteriana. O músico, de 65 anos, foi internado no fim do ano passado devido a uma caxumba bacteriana, mas, Arlindo Cruz também sofre com as sequelas de um AVC que ele sofreu em 2017.