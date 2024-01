Após treta com Nizam e Vanessa, Alane diz não querer mais formar casal

Alane desabafou com Beatriz sobre sua relação com Nizam após o brother negar dizer para Vanessa que a criticou por se olhar demais no espelho. Na ocasião, Alane chegou a desmaiar durante o papo com Nizam momentos antes da festa.

O que aconteceu

No banheiro, Alane disse que não pretende mais ter uma relação com Nizam. "Se eu já não sei me relacionar com alguém lá fora, não vou conseguir aqui. Eu cheguei no confessionário e disse que não queria ter relacionamento e nem fazer casal com ninguém.

Alane ainda disse que Nizam sabe que errou na fofoca envolvendo Vanessa. "Ele ficou querendo que eu beijasse ele, falando que gostava de mim, mas eu acho que, no fundo, ele errou de ter falado do espelho de Vanessa e meio se afastando de mim porque ele sabe que ele errou."

Eu acho que ele tá com medo de sair como errado. No fundo, ele nem quer ficar comigo, ele só não quer sair como errado. A única certeza que eu tenho agora é que eu não quero ter casal aqui senão eu vou jogar errado e isso vai destruir minha cabeça Alane

