Anitta pede que fãs evitem vaias a Naldo Benny em seu show: 'Silêncio'

Anitta defendeu o cantor Naldo Benny de vaias durante uma participação em seu show Ensaios da Anitta, na noite do sábado, 13, no Na Praia Parque, em Brasília.

"Nem todo mundo precisa gostar. Só que vocês não sabem o que é a sensação de 42 mil pessoas vaiando. E não queria ter essa energia no nosso ensaio, que é tão feliz, tão alegre. Eu sentiria como se fosse pra mim", disse ela, sobre a reação negativa da plateia.

E pediu: "Agora vou chamar aqui para cantar um cara de quem as músicas eu adoro. Quando me perguntaram se podia [participar], eu lembrei das músicas e falei 'Claro, acho super válidas'. Acho que vai animar, alegrar, e é isso aí. Quem quiser faz barulho, quem não quiser faz silêncio."

Um dos motivos apontados para as vaias teria sido uma entrevista de Naldo à Folha em agosto de 2022. Nela, afirmou que seria um dos responsáveis pelo sucesso de Anitta por conta do que considerava como seu pioneirismo no gênero musical.

Quando subiu ao palco em Brasília, Naldo falou: "Brincadeiras à parte, eu respeito e aplaudo de pé tudo que a Anitta conquistou, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Na verdade, somos brasileiros. Entendi que na internet existe um caminho para a gente brincar e fazer o brasileiro sorrir, ser um pouco mais feliz."

Outro fato citado por diversos fãs nas redes sociais para contextualizar as vaias dos fãs remete a 2018, quando Naldo foi condenado por agressão contra sua mulher, Ellen Cardoso, a Moranguinho.