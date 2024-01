Zilu Camargo se emociona com Wanessa cozinhando no BBB: 'Orgulho de você'

Zilu Camargo ficou emocionada ao ver a filha Wanessa cozinhando a própria comida no BBB 24. A mãe da participante tem compartilhado a experiência de assistir à cantora na TV em suas redes sociais.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Zilu publicou um vídeo no Instagram assistindo Wanessa no BBB 24. Na cena em questão, a cantora cozinhava o seu jantar enquanto outros brothers aguardavam na mesa.

A mãe de Wanessa se emocionou com a cena. "Gente, a Wanessa na cozinha fazendo a comidinha dela e todos os amigos lá dando uma força. Queria ver essa cena, não estou conseguindo porque minha câmera está pegando a mesa, estou tentando encontrar ela no fogão", disse Zilu.

A empresária não escondeu o orgulho ao ver a filha cozinhando. "Orgulhosa de você, filha. Isso aí, faz sua comidinha, se vira nos 30 que é importante o aprendizado. Fico muito feliz por você. Que coisa linda."

Zilu ainda comemorou o fato de Wanessa não ter sido votada para o segundo Paredão. Juninho, Thalyta e Davi estão na berlinda.

BBB 24 - enquete UOL: com qual dos participantes você teve menos afinidade? Resultado parcial Total de 6260 votos 1,84% Leidy 1,87% MC Bin Laden 28,00% Maycon 7,51% Yasmin Brunet 1,39% Lucas 1,02% Deniziane 1,69% Marcus Vinicius 2,94% Beatriz 0,88% Matteus 1,60% Vanessa Lopes 2,03% Nizam 11,49% Giovanna 2,62% Alane 0,93% Vinicius Rodrigues 5,27% Rodriguinho 1,34% Fernanda 9,30% Lucas Luigi 6,85% Wanessa Camargo 1,09% Thalyta 2,86% Raquele 1,10% Isabelle 1,36% Davi 0,94% Michel 1,12% Juninho 1,76% Lucas Henrique 1,21% Giovanna Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 6260 votos A votação do UOL não possui caráter cientifico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB do UOL no YouTube e nas redes sociais.

De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários:

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash