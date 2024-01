'Você tá perdida ainda na casa' diz Davi sobre jogo de sister no BBB 24

Davi aconselhou Isabelle sobre o jogo da sister no BBB 24. A manauara desabafou com o brother sobre uma conversa com Nizam, e Davi desencorajou a sister sobre o assunto.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

No quarto, Isabelle comentou que Nizam a chamou para conversar, e que ela gostaria de falar que votou nele no Paredão. Davi aconselhou a sister

"Eu acho que você tá se precipitando (...) Vi que você está meio perdida ocm o que acontece na casa, com relação a jogo. Não quero que você se prejudique aqui dentro", disse o baiano.

Davi ainda disse que negou que Isabelle votou em Nizam em papo com o brother. "Ainda bem que você veio falar comigo antes", comentou ele

"Ainda bem que você veio falar comigo antes", comentou ele "A partir do momento que você virar alvo dele, deles, você vai pro Paredão direto. Você vai virar alvo. Esqueça isso. Isso aqui é jogo", diz Davi a Isabelle.

Isabelle disse que queria conversar com Nizam. "Não posso fugir disso, não sou covarde", afirmou ela.

"Da mesma forma que ele combinou votos na Yasmin no primeiro Paredão, Yasmin é famosa, foi uma jogada arriscada. Da mesma maneira ele pode fazer com você", afirmou Davi.

BBB 24 - enquete UOL: Quem você quer que fique na casa? Davi, Juninho ou Thalyta? Enquete encerrada Total de 252854 votos 34,64% Davi 34,60% Juninho 30,77% Thalyta Votar de novo Total de 252854 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB do UOL no YouTube e nas redes sociais.

De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários:

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash