K-pop: Vmin capas de revista, comeback das ITZY e cigarro polêmico

Agora em Splash temos um resumo das principais notícias do K-pop que você acompanhou durante a semana no nosso canal de WhatsApp, o Universo K-pop.

Amizade antiga. O ator Park Seoham (Semantic Error) postou uma garrafa feita por Kim Seokjin. A bebida se chama "honey jar of butterfly" (jarra de mel de borboleta), e é um tipo de vinho coreano produzido com mais de 100 flores diferentes. Jin e Seoham se conhecem há muito tempo, pois o ator era trainee na Big Hit antes do debut de BTS. Adoramos essa amizade

Vem aí mais hits. (G)I-DLE anunciaram o segundo full album do grupo para 29 de janeiro. O título do álbum é [2]. Confira o trailer do comeback.

Midzys felizes. ITZY teve comeback com a ótima 'UNTOUCHABLE'.

Reunião de musas japonesas. Momo, Mina e Sana das TWICE se divertindo em dancinha do TikTok com Sakura e Kazuha das LESSERAFIM

IVE vai lançar seu primeiro single em inglês e vai ser uma parceria com a rapper americana Saweetie. A música, chamada 'All Night', será lançada em 18 de janeiro.

Saiu o incrível e sensual MV de "It's You", faixa da unit Yeosang, San e Wooyoung da ATEEZ.

Zhang Hao (ZB1) é o primeiro idol estrangeiro (ele é chinês) na história a vencer o prêmio de popularidade do Gaon Awards/Circle Chart Awards.

Kim Taehyung não está servindo apenas ao Exército coreano. Ele será capa da Harper's Bazaar Korea de fevereiro, servindo muito estilo, beleza e promovendo a Celine, marca que representa. Enquanto Tae brilha nas capas de fevereiro da Harper's Bazaar Korea, Park Jimin será capa de março da Harper's Bazaar Japan. Amamos a dominação total dos Vmin!



Min Yoongi é o novo embaixador da Valentino e estamos impactados com o swag e luxo do querido.

BO da semana. SM lançou uma nota se desculpando após Haechan (NCT) aparecer fumando em um vídeo de dance practice do grupo. O cantor estava fumando um cigarro eletrônico, o que é proibido em locais fechados. Na nota a empresa comunicou que ele pede desculpas e pagará a multa.

TWICEPINK. Lisa (BLACKPINK) e Mina (TWICE) foram vistas fazendo compras juntas. Será que elas se juntam para rir dos fãs se odiando enquanto elas são besties?