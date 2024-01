Vanessa Lopes desabafa ao receber planta no BBB 24: 'Não sirvo para isso'

Vanessa Lopes desabafou ao receber um emoji de planta no BBB 24. A influenciadora chorou muito ao conversar com MC Bin Laden.

O que aconteceu

Vanessa recebeu um emoji de planta no queridômetro do BBB 24. Ao ver a imagem, a sister começou a chorar na área externa da casa.

MC Bin Laden foi consolar a influenciadora. O funkeiro sentou ao lado da Vanessa e ouviu o seu desabafo.

A sister disse não acreditar que serve para ser participante do BBB. "Eu sirvo muito para VT de coisa que nem é daqui, [mas] pra VT daqui eu não sirvo. Eu sou planta aqui, mas lá fora deve ter um 'auê' comigo. Eu sou VT de site de fofoca, mas aqui eu sou planta", desabafou Vanessa.

Atento ao drama da amiga, Bin Laden tentou consolá-la. "Você tá se apegando em emoji. Você não é planta. E outra, o jogo começou agora. Para de se apegar nisso. Você tem que equilibrar e preparar a sua mente. Vai ter momento que a confusão vai tá atrelada a você."

