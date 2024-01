Vanessa Lopes chora no BBB 24: 'Não consigo entender que é um jogo'

Após a formação do segundo Paredão do BBB 24 (Globo), Vanessa Lopes chorou bastante na cozinha e foi consolada por MC Bin Laden.

O que aconteceu

Sem entrar em muitos detalhes, Vanessa disse que há coisas que não pode falar. "Ser verdadeiro demais é ruim porque você quer falar as coisas, mas tem certas coisas que não dá pra falar."

Ela também disse que não consegue entender que o programa é um jogo. "Aliviou a história e as coisas que a gente conversou, também fico pensando... Vem uma coisa que me machuca, que envolve outra pessoa, aí vem o Paredão que eu tenho que votar em uma pessoa que tá mal agora... Eu achei que era forte em relação às pessoas. Eu não consigo entender que isso é um jogo. Não consigo! Isso é vida, cara!".

Não consigo! Isso é o psicológico das pessoas. Isso é parte da vida delas. Não consigo. Vanessa Lopes

MC Bin Laden consolou a sister, afirmando que ela é forte. Vanessa disse pegar a energia de outras pessoas. "Eu pego a energia de todo mundo porque tá todo mundo mal, toda hora brigando, e não consigo viver com muita treta assim."

"Não tô bem. Não sei, eu só não estou bem. Acho que ninguém tá bem. É só porque sou uma pessoa que tenho tendência a chorar, mas não posso passar o dia chorando", completou.

