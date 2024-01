Vanessa diz que Yasmin está insegura com roupas no BBB 24 após comentários

Vanessa Lopes contou para Leidy Elin, Beatriz e Lucas Henrique que Yasmin está se sentindo insegura após comentários que ouviu sobre suas roupas no BBB 24 (TV Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

No quarto, Vanessa disse que Yasmin soube que seus looks tiveram reações negativas.

Vanessa : "Yasmin está com medo de usar as roupas dela porque ela já escutou que teve gente que falou que parece que ela quer se aparecer pela roupa dela e que a roupa dela incomoda. Parece que ela quer ficar pelada, quer mostrar o corpo."

: "Yasmin está com medo de usar as roupas dela porque ela já escutou que teve gente que falou que parece que ela quer se aparecer pela roupa dela e que a roupa dela incomoda. Parece que ela quer ficar pelada, quer mostrar o corpo." Leidy Elin : "Falaram para você?".

: "Falaram para você?". Vanessa : "Yasmin ouviu falar. Quem está fazendo fofoca assim, eu não sei. Veremos lá fora quem está falando sobre a roupa dos outros, veremos quem está falando que é biscoiteira por se olhar no espelho, veremos tudo. As minhas amigas estão anotando tudo".

: "Yasmin ouviu falar. Quem está fazendo fofoca assim, eu não sei. Veremos lá fora quem está falando sobre a roupa dos outros, veremos quem está falando que é biscoiteira por se olhar no espelho, veremos tudo. As minhas amigas estão anotando tudo". Beatriz : "Que povo doido. As roupas da Yasmin são maravilhosas, ela tem que usar"

: "Que povo doido. As roupas da Yasmin são maravilhosas, ela tem que usar" Lucas Henrique: "Você falou isso e eu reparei que ela mudou o estilo de roupa dela".

BBB 24 - enquete UOL: Rodriguinho e Nizam tiveram falas machistas sobre o corpo de Yasmin Brunet? Resultado parcial Total de 6851 votos 62,40% Sim 37,60% Não Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 6851 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB do UOL no YouTube e nas redes sociais.

De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários:

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash