'Terra e Paixão': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 15 a 19/01

Segunda-feira, 15 de janeiro

Irene fica irritada por não conseguir falar com Vinícius. Vinícius diz a Rodrigo que deseja pagar pelo que fez a Aline. Hélio sugere a Petra que ambos devem dar uma chance para o amor. Petra pede demissão a Antônio. Rodrigo avisa a Vinícius e a Jurecê que Irene está foragida da polícia. Irene contrata Guilherme para produzir documentos falsos. Marino descobre que Angelina envenenou Agatha. Angelina revela a Marino quem empurrou Agatha da escada. Angelina pede perdão a Caio. Marino prende Angelina. Magalhães avisa a Marino que prenderam o suspeito de ter atirado em Lucinda. O matador confessa a Marino que foi Antônio quem mandou matar Lucinda.

Terça-feira, 16 de janeiro

Marta dá alta para Ramiro. Vinícius aceita ajudar Aline e Caio na extração dos diamantes. Caio aconselha Vinícius a tomar cuidado com Irene. Antônio e seus capangas são surpreendidos por Marino, que dá voz de prisão a ele. Jonatas conta a Graça que Marino reunirá algumas pessoas na delegacia para contar como Agatha morreu. Gentil visita Angelina na cadeia e promete que não contará a verdade sobre o crime. Aline e Caio comemoram a prisão de Antônio. Natercinho flagra Anely e Luigi juntos. Graça se desespera ao perceber que Irene levou Danielzinho. Antônio manda Silvério armar sua fuga da prisão. Vinícius finge estar receptivo a Irene quando ela o surpreende no rio. Vinícius se assusta ao ouvir de Irene que ele e Danielzinho serão sua família.

Quarta-feira, 17 de janeiro

Marino fica sabendo por Jurecê que Vinícius está com Irene. Silvério sente medo ao ser ameaçado por Antônio, e acaba pedindo ao Barão para armar a fuga do cliente. Vinícius aproveita a ausência de Irene e consegue avisar para Marino onde ele e Danielzinho estão. Anely decide romper com Natercinho e ficar com Luigi. Marino surpreende Irene na saída do hotel, e lhe dá voz de prisão. Irene se nega a entregar Danielzinho. Caio visita Antônio na cadeia e confronta o pai. Passam-se alguns meses. Silvério avisa a Antônio que está tudo organizado para a sua fuga. Cristian conversa com Lucinda, ainda em coma, no dia do seu aniversário.

Quinta-feira, 18 de janeiro

Não será divulgado pela emissora.

Sexta-feira, 19 de janeiro

Não será divulgado pela emissora.

