Feitas com Medina, tinta invisível: Yasmin tem mais de 20 tattoos; veja

Yasmin Brunet, 35, tem mais de 20 tatuagens. Veja algumas:

A frase "Be kind": em tradução para o português significa "seja gentil". "[Quando leio essa frase] Eu lembro que a gente fica preso nos próprios problemas e esquece que as outras pessoas que você lida todo dia, que você cruzou na rua, e, sei lá, não te tratou bem [...] às vezes a pessoa simplesmente está num mau dia", disse Yasmin em vídeo no YouTube.

Yasmin Brunet mostra a tatuagem "be kind" Imagem: Reprodução/YouTube

A palavra "ahimsa": segundo a modelo, significa "não crueldade".

Yasmin Brunet mostra tatuagem "ahimsa" Imagem: Reprodução/YouTube

A palavra "amor": Yasmin tem a palavra tatuada no idioma árabe.

Yasmin Brunet mostra tatuagem com caligrafia árabe Imagem: Reprodução/Youtube

Paz e amor: a modelo tem uma minitatuagem em cada palma da mão. Na esquerda, um coração; na direita, um símbolo da paz. Ela fez os desenhos pensando em transmitir "paz e amor" ao cumprimentar as pessoas. "Foram as que mais doeram pra fazer, por mais que sejam pequenininhas", contou.

Yasmin Brunet mostra tatuagens nas palmas das mãos Imagem: Reprodução/YouTube

Coração no dedo: "fiz porque achei ela bonita", explicou.

Yasmin Brunet tem um coração tatuado no dedo mínimo Imagem: Reprodução/YouTube

O número 2: Yasmin tem o número 2, em algarismo romano, tatuado no braço esquerdo. A ideia original era fazer o símbolo do signo de gêmeos, mas não deu certo e ela optou pelo numeral que representaria "dualidade".

A palavra "Egalité": significa "igualdade" em francês. "Eu acredito em igualdade para tudo e todos", explicou a modelo.

Estrela: para completar os desenhos do braço, ela tem uma pequena estrela no pulso.

Yasmin Brunet mostra tatuagens no braço direito Imagem: Reprodução/YouTube

A palavra "Wolf": em português, significa "lobo". "Eu fiz essa porque eu tenho um amor tão sinistro com a lua que eu juro que eu sinto que ou eu era um lobo em outra encarnação, ou eu meio que sou um lobo dentro de mim porque quando eu vejo a lua e ela tá cheia e maravilhosa eu não consigo me conter, abro os braços e falo bem alto: 'mãe, como você tá linda hoje!'"

Yasmin Brunet tem a palavra "wolf" tatuada Imagem: Reprodução/Youtube

Arranjo de rosas: a modelo tem o desenho no bumbum.

Yasmin Brunet tem arranjo de flores no bumbum Imagem: Reprodução/YouTube

Tatuagens com Medina

A palavra "love": o ex-casal tatuou a palavra, que significa "amor", na palma das mãos.

Yasmin Brunet e Gabriel Medina tatuaram a palavra "love" na palma das mãos Imagem: Reprodução/Instagram

Carinha feliz: os dois fizeram o desenho no dedão do pé.

Gabriel Medina e Yasmin Brunet fazem tatuagem juntos no dedão do pé Imagem: Reprodução/Instagram

Tigre: eles também desenharam o animal nas costas. "Tem umas tatuagens lá na Tailândia que são superespeciais. O tigre é um animal muito especial, muito espiritual para eles. Então peguei essa inspiração desse tipo de tattoo da Tailândia", explicou a modelo nos Stories.

Yasmin Brunet e Gabriel Medina tatuaram um tigre nas costas Imagem: Reprodução/Instagram

Tatuagens "invisíveis"

Yasmin ainda tem duas tatuagens -- "breath" ("respire", em português) e "free" (livre, em português) em tinta branca, quase impossíveis de se ver à distância. "Todo mundo acha que é queimadura [...] 'Breath' eu fiz porque às vezes a gente esquece de sentar e respirar, eu tava passando por um momento difícil e achei que seria bom ter um momento para mim. E o 'free' foi para que eu sempre lembrasse que a minha mente não aprisionava meu espírito".