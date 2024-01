Rodrigo Silva bate boca com Valadão após crítica a adventistas: 'Seita'

Um dos assuntos mais comentados no mundo gospel nos últimos dias foi a troca de farpas entre André Valadão, pastor da Igreja Batista da Lagoinha e ex integrante da banda Diante do Trono, e Rodrigo Silva, teólogo e arqueólogo ligado à Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD).

O que aconteceu

Valadão respondeu a uma pergunta no Instagram sobre a Igreja Adventista ser uma "seita". Ele usou o termo pejorativo para dizer que os textos de Ellen White, fundadora da IASD, apresentam conceitos falsos, na opinião dele, e a ideia de que somente a Igreja Adventista é a verdadeira, o que seria uma heresia.

Rodrigo Silva respondeu duramente dizendo que os escritos citados por Valadão nunca foram de White. Ele disse ainda que outros trechos mostrados foram descontextualizados ou copiados de um site de outra igreja. Já Valadão respondeu dizendo que quem usa trechos falsos é Silva.

Silva criticou o 'tom belicoso' de Valadão. Segundo ele, isso teria causado o desligamento de 70 filiais da Igreja Lagoinha desde que o cantor assumiu a presidência. O que Valadão diz que 'nunca ocorreu'.

Valadão então chamou Rodrigo de 'mofador' e reafirmou que 'qualquer teólogo sabe das heresias' da IASD. Para os seguidores da igreja batista, os adventistas consideram White como profeta e isso os tornaria uma 'falsa igreja'.

Quem são André Valadão e Rodrigo Silva

Valadão é cantor, fez parte da banda gospel Diante do Trono, e preside a Lagoinha Global. A igreja protestante conta com mais de 700 filiais e quase 6 milhões de seguidores nas redes sociais.

Em 2023, foi alvo do Ministério Público por um culto com os dizeres "Deus odeia o orgulho". Com as cores do arco-íris, fazia referência ao mês do Orgulho LGBT.

Rodrigo Silva é arqueólogo, teólogo e professor e apresentador. Ele trabalha no Centro Universitário Adventista de São Paulo (Unasp).

No programa Evidências, ele mostra achados arqueológicos que teriam relação com os escritos bíblicos. Possui mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e no YouTube.