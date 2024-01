Samara Felippo reencontra filha nos EUA após dois meses: 'Que saudades'

A atriz Samara Felippo publicou, nesse sábado, 13, vídeo nos stories, emocionada, após reencontrar sua filha, Lara, de 9 anos de idade, após 2 meses, já que ela está nos Estados Unidos em férias com o pai, o jogador Leandrinho.

"Olha quem eu encontrei", falou a atriz ao reencontrar Lara, enchendo a caçula de beijos: "Videochamada é legal, videochamada é tecnológico, mas esse cheirinho".

A atriz viajou à Califórnia para visitar sua filha primogênita, Alicia, 14 anos, que, atualmente, mora lá com o pai.

"Meu Deus, que saudades". No vídeo, Samara grava Lara correndo em direção dela quando elas se veem pela primeira vez, se abraçando e ficando claramente emocionadas.

"Está gelado demais, mas, é muito gostoso!". A atriz também postou fotos e vídeos da viagem que tomou com suas filhas ao lago Tahoe, na Califórnia, onde as duas viram neve pela primeira vez e também andaram de patins no gelo.

Morando com o pai nos Estados Unidos. Alicia decidiu ir morar com Leandrinho em novembro do ano passado, enquanto Lara ficou com a mãe no Brasil, mas, viajou aos EUA para passar as férias - na época, Samara se emocionou muito com o adeus.

Perdeu a guarda? A atriz também sofreu, no mês passado, com fake news, de que ela teria perdido a guarda das filhas, dizendo: "Senhor do céu, o que vocês fazem por like, por clique? Nem vou colocar de onde é".