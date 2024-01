Rodriguinho alfineta Davi e diz: '3 milhões é o que eu deixei de show'

Rodriguinho detonou o discurso de permanência de Davi no segundo Paredão do BBB 24 (Globo). Ao se defender, o membro do Puxadinho disse que o cantor agiu com emoção ao indicá-lo para a berlinda.

O que aconteceu

Na área externa, Rodriguinho desabafou, incomodado com as palavras de Davi, e citou o prêmio do programa, que pode chegar a R$ 3 milhões. "3 milhões. Legal, é dinheiro. Já tenho esse dinheiro também. Não tem emoção aqui não. Me chamando de emocionado?".

"No dia que um moleque de 21 anos me tirar a peruca...", completou, levantando.

Ele completou. "Cara, longe de mim desmerecer esse programa e esse prêmio.. Só que é o seguinte. Eu vou na televisão desde os meus 10 anos de idade, 3 milhões , com todo respeito, é o que eu deixei de show".

Rodriguinho disse ainda que vai ignorar Davi. "Ele não existe mais pra mim, vou fazer igual o Ghost [filme] com ele e passar no meio".

