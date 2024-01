Renato Aragão ganha homenagem da filha em aniversário de 89 anos

Renato Aragão, o eterno Didi, está completando 89 anos neste sábado (13) e recebeu uma homenagem da filha, Lívian Aragão.

O que aconteceu

Nas redes sociais, ela publicou um texto acompanhado de fotos e vídeos ao lado do pai. Hoje é dia de celebrar mais um ano de vida do meu pai e minha maior inspiração. Crescer ao seu lado e aprender tudo de pertinho com você foi o maior presente que Deus me deu"

A vida é muito mais legal com você Lívian Aragão

Polêmica em palestra. Livian, que atua como coach motivacional, fala sobre produtividade, dizendo que "todo mundo tem 24 horas no dia" e "o sol nasce para todo mundo".

Renato Aragão apoiou e defende as filhas dos ataques na internet. "Filha, tenho muito orgulho da mulher que você é. Te amo", escreveu o humorista na imagem em que aparece ao lado da herdeira.