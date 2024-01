Parcial da enquete UOL surpreende com empate para eliminação no 2º Paredão

A parcial da enquete UOL apontou que Thalyta, Davi e Juninho, que se enfrentam no segundo Paredão do BBB 24 (TV Globo), estão disputando voto por voto para se destacarem como o favorito da berlinda.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que diz a enquete

Às 22h40, enquanto a edição do programa era exibida na TV, um empate técnico marcava a segunda eliminação.

Juninho, Davi e Thalyta recebiam 33% dos votos.

Na ocasião, Thalyta era a menos votada, com 33,08% dos votos. Em segundo, Davi, com 33,31% e em primeiro Juninho, com 33,61% dos votos para ficar.